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Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2024
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Твой бизнес
 
12:59 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958947746.html
Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье
Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2024
Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье
Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:59
2024-07-11T12:59
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По состоянию на 10 июля в реестре субъектов МСП Московской области находится более 426,6 тысячи предприятий. По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20600", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики. Зиновьева добавила, что в отчетном периоде в Подмосковье количество субъектов МСП, которые ведут деятельность в статусе юридического лица, выросло на 0,52% до 128898 предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7,18% - до 297723 за этот же период.
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)

Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье

© iStock.com / ilkercelikДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / ilkercelik
Девушка подписывает документы
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"По состоянию на 10 июля в реестре субъектов МСП Московской области находится более 426,6 тысячи предприятий. По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20600", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Новый проект "Развитие" запустили для предпринимателей в Приморье
Вчера, 12:19
Она отметила, что Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики.
Зиновьева добавила, что в отчетном периоде в Подмосковье количество субъектов МСП, которые ведут деятельность в статусе юридического лица, выросло на 0,52% до 128898 предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7,18% - до 297723 за этот же период.
 
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