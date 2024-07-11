https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958947746.html

Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье

Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2024

Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье

Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:59

2024-07-11T12:59

2024-07-11T12:59

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По состоянию на 10 июля в реестре субъектов МСП Московской области находится более 426,6 тысячи предприятий. По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20600", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики. Зиновьева добавила, что в отчетном периоде в Подмосковье количество субъектов МСП, которые ведут деятельность в статусе юридического лица, выросло на 0,52% до 128898 предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7,18% - до 297723 за этот же период.

https://ria.ru/20240711/primore-1958937361.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)