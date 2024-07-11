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Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2024
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Новости Подмосковья
 
11:50 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958925056.html
Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье
Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2024
Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье
Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ Подмосковья завершит свою работу до 24 июля, когда будут рассмотрены апелляции участников дополнительных дней основного... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:50
2024-07-11T11:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
коломна
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ Подмосковья завершит свою работу до 24 июля, когда будут рассмотрены апелляции участников дополнительных дней основного периода, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Комиссия провела 14 заседаний и рассмотрела почти тысячу апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ОГЭ и ЕГЭ. Для удобства апеллянтов были организованы удаленные пункты рассмотрения апелляций (УПРА) в Дмитрове, Коломне, Реутове, Одинцове, Люберцах и еще 11 муниципалитетах Подмосковья. Общение экспертов и апеллянтов происходило с использованием видеоконференцсвязи. Традиционно мытищинский колледж являлся основным пунктом рассмотрения апелляций. В 2024 году для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами привлекались свыше 200 экспертов предметных комиссий региона. Больше всего апелляций было подано по обществознанию – их было 259, за ним следует математика - 230, а третье место занимает русский язык - 198. В 2024 году количество апелляций уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.
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московская область (подмосковье), дмитров, коломна, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Коломна, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ Подмосковья завершит свою работу до 24 июля, когда будут рассмотрены апелляции участников дополнительных дней основного периода, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Комиссия провела 14 заседаний и рассмотрела почти тысячу апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ОГЭ и ЕГЭ.
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Для удобства апеллянтов были организованы удаленные пункты рассмотрения апелляций (УПРА) в Дмитрове, Коломне, Реутове, Одинцове, Люберцах и еще 11 муниципалитетах Подмосковья. Общение экспертов и апеллянтов происходило с использованием видеоконференцсвязи.
Традиционно мытищинский колледж являлся основным пунктом рассмотрения апелляций. В 2024 году для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами привлекались свыше 200 экспертов предметных комиссий региона.
Больше всего апелляций было подано по обществознанию – их было 259, за ним следует математика - 230, а третье место занимает русский язык - 198. В 2024 году количество апелляций уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровКоломнаОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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