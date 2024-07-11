https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958925056.html

Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье

Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье - РИА Новости, 11.07.2024

Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ завершится до 24 июля в Подмосковье

Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ Подмосковья завершит свою работу до 24 июля, когда будут рассмотрены апелляции участников дополнительных дней основного... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:50

2024-07-11T11:50

2024-07-11T11:50

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Апелляционная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ Подмосковья завершит свою работу до 24 июля, когда будут рассмотрены апелляции участников дополнительных дней основного периода, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Комиссия провела 14 заседаний и рассмотрела почти тысячу апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ОГЭ и ЕГЭ. Для удобства апеллянтов были организованы удаленные пункты рассмотрения апелляций (УПРА) в Дмитрове, Коломне, Реутове, Одинцове, Люберцах и еще 11 муниципалитетах Подмосковья. Общение экспертов и апеллянтов происходило с использованием видеоконференцсвязи. Традиционно мытищинский колледж являлся основным пунктом рассмотрения апелляций. В 2024 году для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами привлекались свыше 200 экспертов предметных комиссий региона. Больше всего апелляций было подано по обществознанию – их было 259, за ним следует математика - 230, а третье место занимает русский язык - 198. В 2024 году количество апелляций уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

https://ria.ru/20240708/zhile-1958332384.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дмитров, коломна, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ)