Рейтинг@Mail.ru
Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:03 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/podderzhka-1959040401.html
Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку
Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку - РИА Новости, 11.07.2024
Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку
Свыше 800 предприятий-экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса из Подмосковья получили поддержку региона с начала 2024 года, сообщила заместитель... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:03
2024-07-11T17:03
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7f2e672ff349d87568cb0165d25d23ab.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 800 предприятий-экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса из Подмосковья получили поддержку региона с начала 2024 года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.) воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД (внешнеэкономической деятельности – ред.). Например, это предприятия, которые при содействии Фонда стали участниками 13 международных выставок, трех международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, а также трех потоков образовательного акселератора "Экспортный форсаж", – рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, участниками образовательных мероприятий и акселератора для начинающих экспортеров стали в общей сложности 660 уникальных компаний. Участие в международных выставках приняли почти 100 предприятий малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958947746.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_45b62c11139a35ceecc4ee2add5a0c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)

Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 800 предприятий-экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса из Подмосковья получили поддержку региона с начала 2024 года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.) воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД (внешнеэкономической деятельности – ред.). Например, это предприятия, которые при содействии Фонда стали участниками 13 международных выставок, трех международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, а также трех потоков образовательного акселератора "Экспортный форсаж", – рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Количество субъектов МСП увеличилось на 5,07% в Подмосковье
Вчера, 12:59
По данным ведомства, участниками образовательных мероприятий и акселератора для начинающих экспортеров стали в общей сложности 660 уникальных компаний. Участие в международных выставках приняли почти 100 предприятий малого и среднего предпринимательства.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала