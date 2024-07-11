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Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку
Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку - РИА Новости, 11.07.2024
Более 800 подмосковных предприятий-экспортеров получили поддержку
Свыше 800 предприятий-экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса из Подмосковья получили поддержку региона с начала 2024 года, сообщила заместитель... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:03
2024-07-11T17:03
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 800 предприятий-экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса из Подмосковья получили поддержку региона с начала 2024 года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.) воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД (внешнеэкономической деятельности – ред.). Например, это предприятия, которые при содействии Фонда стали участниками 13 международных выставок, трех международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, а также трех потоков образовательного акселератора "Экспортный форсаж", – рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, участниками образовательных мероприятий и акселератора для начинающих экспортеров стали в общей сложности 660 уникальных компаний. Участие в международных выставках приняли почти 100 предприятий малого и среднего предпринимательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Свыше 800 предприятий-экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса из Подмосковья получили поддержку региона с начала 2024 года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.) воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД (внешнеэкономической деятельности – ред.). Например, это предприятия, которые при содействии Фонда стали участниками 13 международных выставок, трех международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, а также трех потоков образовательного акселератора "Экспортный форсаж", – рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По данным ведомства, участниками образовательных мероприятий и акселератора для начинающих экспортеров стали в общей сложности 660 уникальных компаний. Участие в международных выставках приняли почти 100 предприятий малого и среднего предпринимательства.