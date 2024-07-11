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Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024
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14:00 11.07.2024 (обновлено: 15:14 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html
Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров
Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024
Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров
Площадь пожара в труднодоступной лесной местности рядом с Судаком увеличилась до 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:00
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происшествия
россия
судак
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в труднодоступной лесной местности рядом с Судаком увеличилась до 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. Вертолетом Ми-8 совершено десять сбросов воды", — говорится в посте.В ведомстве уточнили, что к месту также направили аэромобильную группировку управления МЧС по Республике Крым.Отмечается, что тушение осложняют ветер и жаркая погода. Всего задействовали 197 спасателей и 44 единицы техники.В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность. Днем в степных и предгорных районах температура воздуха достигает 38-40 градусов.
https://ria.ru/20240708/pozhary-1958240107.html
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Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму
В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС
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происшествия, россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Судак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров

Площадь лесного пожара в труднодоступном районе под Судаком достигла 15 гектаров

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в труднодоступной лесной местности рядом с Судаком увеличилась до 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. Вертолетом Ми-8 совершено десять сбросов воды", — говорится в посте.
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Патрушев рассказал о ситуации с лесными пожарами в России
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В ведомстве уточнили, что к месту также направили аэромобильную группировку управления МЧС по Республике Крым.
Отмечается, что тушение осложняют ветер и жаркая погода. Всего задействовали 197 спасателей и 44 единицы техники.
В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность. Днем в степных и предгорных районах температура воздуха достигает 38-40 градусов.
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ПроисшествияРоссияСудакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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