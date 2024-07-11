https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html

Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров

Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024

Площадь лесного пожара под Судаком увеличилась до 15 гектаров

Площадь пожара в труднодоступной лесной местности рядом с Судаком увеличилась до 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:00

2024-07-11T14:00

2024-07-11T15:14

происшествия

россия

судак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в труднодоступной лесной местности рядом с Судаком увеличилась до 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. Вертолетом Ми-8 совершено десять сбросов воды", — говорится в посте.В ведомстве уточнили, что к месту также направили аэромобильную группировку управления МЧС по Республике Крым.Отмечается, что тушение осложняют ветер и жаркая погода. Всего задействовали 197 спасателей и 44 единицы техники.В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность. Днем в степных и предгорных районах температура воздуха достигает 38-40 градусов.

https://ria.ru/20240708/pozhary-1958240107.html

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

россия

судак

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС 2024-07-11T14:00 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш