Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 11.07.2024 (обновлено: 12:34 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1958935292.html
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте - РИА Новости, 11.07.2024
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте
Москва готова в комплексе обсуждать все аспекты, касающиеся безопасности на континенте, но не вырванные из контекста элементы, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:14
2024-07-11T12:34
москва
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва готова в комплексе обсуждать все аспекты, касающиеся безопасности на континенте, но не вырванные из контекста элементы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Очень важно помнить, что обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств. Но все это должно обсуждаться вкупе", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240711/peskov-1958941753.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, дмитрий песков, в мире
Москва, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте

Песков: Москва готова и хочет комплексно обсуждать безопасность на континенте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва готова в комплексе обсуждать все аспекты, касающиеся безопасности на континенте, но не вырванные из контекста элементы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Очень важно помнить, что обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств. Но все это должно обсуждаться вкупе", - заявил Песков.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой
Вчера, 12:31
 
МоскваРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала