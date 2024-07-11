https://ria.ru/20240711/peskov-1958935292.html
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте - РИА Новости, 11.07.2024
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте
Москва готова в комплексе обсуждать все аспекты, касающиеся безопасности на континенте, но не вырванные из контекста элементы, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:14
2024-07-11T12:14
2024-07-11T12:34
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва готова в комплексе обсуждать все аспекты, касающиеся безопасности на континенте, но не вырванные из контекста элементы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Очень важно помнить, что обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств. Но все это должно обсуждаться вкупе", - заявил Песков.
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москва, россия, дмитрий песков, в мире
Москва, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле выразили готовность обсуждать безопасность на континенте
Песков: Москва готова и хочет комплексно обсуждать безопасность на континенте
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва готова в комплексе обсуждать все аспекты, касающиеся безопасности на континенте, но не вырванные из контекста элементы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Очень важно помнить, что обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств. Но все это должно обсуждаться вкупе", - заявил Песков.