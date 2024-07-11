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Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана - РИА Новости, 11.07.2024
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16:06 11.07.2024 (обновлено: 17:33 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peregovory-1959019322.html
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана - РИА Новости, 11.07.2024
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:06
2024-07-11T17:33
владимир путин
иран
россия
мохаммад-багер галибаф
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
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60
353
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Путин на переговорах с председателем Собрания исламского совета Ирана
Путин на переговорах с председателем Собрания исламского совета Ирана
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владимир путин, иран, россия, мохаммад-багер галибаф, видео
Владимир Путин, Иран, Россия, Мохаммад-Багер Галибаф
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
2024-07-11T16:06
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Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
 
Владимир ПутинИранРоссияМохаммад-Багер Галибаф
 
 
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