https://ria.ru/20240711/peregovory-1959019322.html
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана - РИА Новости, 11.07.2024
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:06
2024-07-11T16:06
2024-07-11T17:33
владимир путин
иран
россия
мохаммад-багер галибаф
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
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россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959027147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8b66dd4f163bac5c84107fd8471902a.jpg
Путин на переговорах с председателем Собрания исламского совета Ирана
Путин на переговорах с председателем Собрания исламского совета Ирана
2024-07-11T16:06
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PT12M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, иран, россия, мохаммад-багер галибаф, видео
Владимир Путин, Иран, Россия, Мохаммад-Багер Галибаф
Путин провел с председателем Собрания исламского совета Ирана
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.
2024-07-11T16:06
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PT12M10S
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.