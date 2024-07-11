https://ria.ru/20240711/ozkho-1959063018.html

Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии

Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии - РИА Новости, 11.07.2024

Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии

Поставки токсичных химикатов из США на Украину во время военного конфликта нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:23

2024-07-11T18:23

2024-07-11T19:30

в мире

сша

украина

россия

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959071100_0:32:640:392_1920x0_80_0_0_e9c8e8fc19629658b3b27146f103964a.jpg

ГААГА, 11 июл — РИА Новости. Поставки токсичных химикатов из США на Украину во время военного конфликта нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин на сессии исполсовета ОЗХО."Терпящий неудачи на поле боя украинский режим готов идти на любые преступления, в том числе осуществление химпровокаций. Делается это с одобрения стран Запада. Сам факт поставки токсичных химикатов США в условиях военного конфликта — то, чем сейчас занимается Вашингтон на Украине, — является нарушением статьи I КЗХО", — сказал дипломат.Он также обратил внимание на то, что в 2015 году США патентовали боеприпасы, снаряженные зарином, зоманом, табуном, "Новичком"."Совершенно очевидно, что формула "Новичка" и технология его производства была известна на Западе задолго до провокаций, организованных британскими и немецкими спецслужбами в Солсбери в марте 2018 года и в Томске в августе 2020 года", — сказал постпред.При этом, как заметил Тарабрин, оппоненты приписывают России эксклюзивное обладание этим химикатом, сознательно вводя ОЗХО в заблуждение.Украина также грубейшим образом нарушает конвенцию, используя против российских военных полноценные боевые отравляющие вещества, продолжил Тарабрин. Он отметил, что об этом говорят многие зарубежные эксперты и каналы.Они, в частности, обращают внимание, что ВСУ активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов. С 9 по 12 июля в Гааге проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО.О том, что Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, на брифинге сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. При этом ОЗХО, которая должна следить за исполнением конвенции, сегодня полностью контролируется Западом, он использует ее для сведения политических счетов с Россией.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html

https://ria.ru/20240513/kislota-1945507837.html

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия