https://ria.ru/20240711/ozkho-1959063018.html
Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии
Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии - РИА Новости, 11.07.2024
Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии
Поставки токсичных химикатов из США на Украину во время военного конфликта нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:23
2024-07-11T18:23
2024-07-11T19:30
в мире
сша
украина
россия
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959071100_0:32:640:392_1920x0_80_0_0_e9c8e8fc19629658b3b27146f103964a.jpg
ГААГА, 11 июл — РИА Новости. Поставки токсичных химикатов из США на Украину во время военного конфликта нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин на сессии исполсовета ОЗХО."Терпящий неудачи на поле боя украинский режим готов идти на любые преступления, в том числе осуществление химпровокаций. Делается это с одобрения стран Запада. Сам факт поставки токсичных химикатов США в условиях военного конфликта — то, чем сейчас занимается Вашингтон на Украине, — является нарушением статьи I КЗХО", — сказал дипломат.Он также обратил внимание на то, что в 2015 году США патентовали боеприпасы, снаряженные зарином, зоманом, табуном, "Новичком"."Совершенно очевидно, что формула "Новичка" и технология его производства была известна на Западе задолго до провокаций, организованных британскими и немецкими спецслужбами в Солсбери в марте 2018 года и в Томске в августе 2020 года", — сказал постпред.При этом, как заметил Тарабрин, оппоненты приписывают России эксклюзивное обладание этим химикатом, сознательно вводя ОЗХО в заблуждение.Украина также грубейшим образом нарушает конвенцию, используя против российских военных полноценные боевые отравляющие вещества, продолжил Тарабрин. Он отметил, что об этом говорят многие зарубежные эксперты и каналы.Они, в частности, обращают внимание, что ВСУ активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов. С 9 по 12 июля в Гааге проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО.О том, что Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, на брифинге сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. При этом ОЗХО, которая должна следить за исполнением конвенции, сегодня полностью контролируется Западом, он использует ее для сведения политических счетов с Россией.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
https://ria.ru/20240513/kislota-1945507837.html
https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959071100_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_8eb5b3a65db42063d4855f341e0a1587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Постпред России при ОЗХО обвинил США в нарушении конвенции о химоружии
Постпред РФ при ОЗХО: США нарушает КЗХО, поставляя химикаты на Украину
ГААГА, 11 июл — РИА Новости. Поставки токсичных химикатов из США на Украину во время военного конфликта нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при Организации по запрещению химоружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин на сессии исполсовета ОЗХО.
"Терпящий неудачи на поле боя украинский режим готов идти на любые преступления, в том числе осуществление химпровокаций. Делается это с одобрения стран Запада. Сам факт поставки токсичных химикатов США в условиях военного конфликта — то, чем сейчас занимается Вашингтон
на Украине, — является нарушением статьи I КЗХО", — сказал дипломат.
Он также обратил внимание на то, что в 2015 году США патентовали боеприпасы, снаряженные зарином, зоманом, табуном, "Новичком".
"Совершенно очевидно, что формула "Новичка" и технология его производства была известна на Западе задолго до провокаций, организованных британскими и немецкими спецслужбами в Солсбери в марте 2018 года и в Томске в августе 2020 года", — сказал постпред.
При этом, как заметил Тарабрин, оппоненты приписывают России эксклюзивное обладание этим химикатом, сознательно вводя ОЗХО в заблуждение.
Украина также грубейшим образом нарушает конвенцию, используя против российских военных полноценные боевые отравляющие вещества, продолжил Тарабрин. Он отметил, что об этом говорят многие зарубежные эксперты и каналы.
Они, в частности, обращают внимание, что ВСУ
активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов.
С 9 по 12 июля в Гааге
проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО.
О том, что Киев
регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, на брифинге сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
. При этом ОЗХО, которая должна следить за исполнением конвенции, сегодня полностью контролируется Западом, он использует ее для сведения политических счетов с Россией.