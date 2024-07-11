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Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии - РИА Новости, 11.07.2024
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18:04 11.07.2024 (обновлено: 18:21 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/ozkho-1959058853.html
Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии
Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии - РИА Новости, 11.07.2024
Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии
Киевский режим грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), используя против военных РФ полноценные боевые отравляющие вещества, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:04
2024-07-11T18:21
в мире
украина
россия
организация по запрещению химического оружия
нидерланды
гаага
владимир тарабрин
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ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Киевский режим грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), используя против военных РФ полноценные боевые отравляющие вещества, заявил постпред РФ при ОЗХО и российских посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 9 по 12 июля проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО.&quot;Киевский режим грубейшим образом нарушает КЗХО, используя против Вооруженных Сил Российской Федерации токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества&quot;, - заявил Тарабрин, выступая на 106-й сессии исполсовета.Он отметил, что РФ разделяет глубокую обеспокоенность коллег из развивающихся стран по поводу любых попыток обвинить страны, участвующие в конвенции, в использовании химоружия и несоблюдении положений соглашения на основе утверждений, почерпнутых из СМИ или любых других открытых источников, что происходит в отношении России."Ярким примером такой дезинформационной кампании являются базирующиеся на сообщениях из СМИ и сомнительных аккаунтов обвинения в использовании российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ)", - подчеркнул постпред.
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в мире, украина, россия, организация по запрещению химического оружия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин
В мире, Украина, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Нидерланды, Гаага, Владимир Тарабрин
Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии

Постпред РФ при ОЗХО: Киев грубо нарушает конвенцию о запрете химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Киевский режим грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), используя против военных РФ полноценные боевые отравляющие вещества, заявил постпред РФ при ОЗХО и российских посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 9 по 12 июля проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО.
«

"Киевский режим грубейшим образом нарушает КЗХО, используя против Вооруженных Сил Российской Федерации токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества", - заявил Тарабрин, выступая на 106-й сессии исполсовета.

Он отметил, что РФ разделяет глубокую обеспокоенность коллег из развивающихся стран по поводу любых попыток обвинить страны, участвующие в конвенции, в использовании химоружия и несоблюдении положений соглашения на основе утверждений, почерпнутых из СМИ или любых других открытых источников, что происходит в отношении России.
"Ярким примером такой дезинформационной кампании являются базирующиеся на сообщениях из СМИ и сомнительных аккаунтов обвинения в использовании российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ)", - подчеркнул постпред.
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В миреУкраинаРоссияОрганизация по запрещению химического оружияНидерландыГаагаВладимир Тарабрин
 
 
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