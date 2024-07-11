https://ria.ru/20240711/ozkho-1959058853.html

Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии

Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии - РИА Новости, 11.07.2024

Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении конвенции о химоружии

Киевский режим грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), используя против военных РФ полноценные боевые отравляющие вещества, РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:04

2024-07-11T18:04

2024-07-11T18:21

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украина

россия

организация по запрещению химического оружия

нидерланды

гаага

владимир тарабрин

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ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Киевский режим грубейшим образом нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), используя против военных РФ полноценные боевые отравляющие вещества, заявил постпред РФ при ОЗХО и российских посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 9 по 12 июля проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО."Киевский режим грубейшим образом нарушает КЗХО, используя против Вооруженных Сил Российской Федерации токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества", - заявил Тарабрин, выступая на 106-й сессии исполсовета.Он отметил, что РФ разделяет глубокую обеспокоенность коллег из развивающихся стран по поводу любых попыток обвинить страны, участвующие в конвенции, в использовании химоружия и несоблюдении положений соглашения на основе утверждений, почерпнутых из СМИ или любых других открытых источников, что происходит в отношении России."Ярким примером такой дезинформационной кампании являются базирующиеся на сообщениях из СМИ и сомнительных аккаунтов обвинения в использовании российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ)", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html

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в мире, украина, россия, организация по запрещению химического оружия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин