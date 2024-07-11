https://ria.ru/20240711/ozho-1959073833.html

Зарубежные эксперты отмечают использование ВСУ химоружия, заявил Тарабрин

Зарубежные эксперты отмечают использование ВСУ химоружия, заявил Тарабрин - РИА Новости, 11.07.2024

Зарубежные эксперты отмечают использование ВСУ химоружия, заявил Тарабрин

Многие зарубежные эксперты и каналы говорят об использовании украинскими боевиками химоружия и применении ими БПЛА для доставки токсичных химикатов, заявил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:56

2024-07-11T18:56

2024-07-11T18:56

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владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы украины

нато

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ГААГА, 11 июл - РИА Новости. Многие зарубежные эксперты и каналы говорят об использовании украинскими боевиками химоружия и применении ими БПЛА для доставки токсичных химикатов, заявил постпред РФ при ОЗХО и российских посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 9 по 12 июля проходит 106-я сессия исполсовета ОЗХО. "Об использовании украинскими боевиками химоружия говорят и многие зарубежные каналы, и эксперты. Они, в частности, обращают внимание на активное применение ВСУ БПЛА для доставки токсичных химикатов", - сказал Тарабрин, выступая на 106-й сессии исполсовета организации.Что касается обвинений в адрес России в преднамеренном ударе по детской больнице в Киеве, то, как подчеркнул дипломат, объективно установлено, что это была НАТОвская ракета NASAMS, которая сбилась с курса в результате грубой ошибки боевого расчета, военнослужащие которого, по словам очевидцев, говорили на английском. Постпред в ходе сессии также подчеркнул, что СВО проводится в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на коллективную самооборону и на основании просьбы со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ria.ru/20240711/ozkho-1959063018.html

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в мире, россия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, нато