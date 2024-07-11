https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958932201.html

В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики

В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики - РИА Новости, 11.07.2024

В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:03

2024-07-11T12:03

2024-07-11T12:03

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По предварительным данным, 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция. "Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие, назначаются необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Количество пострадавших не уточняется. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что около 30 сотрудников одной из марийских птицефабрик госпитализированы с отравлением.

https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл