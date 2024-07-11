Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958932201.html
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики - РИА Новости, 11.07.2024
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:03
2024-07-11T12:03
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По предварительным данным, 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция. &quot;Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие, назначаются необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего&quot;, - говорится в сообщении.Количество пострадавших не уточняется. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что около 30 сотрудников одной из марийских птицефабрик госпитализированы с отравлением.
https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики

В Марий Эл возбудили дело после массового отравления сотрудников птицефабрики

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По предварительным данным, 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция.
«

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие, назначаются необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших не уточняется.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что около 30 сотрудников одной из марийских птицефабрик госпитализированы с отравлением.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
СК назвал причину массового отравления людей в Буйнакске
10 июня, 13:19
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала