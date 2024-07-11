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В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики - РИА Новости, 11.07.2024
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:03
2024-07-11T12:03
2024-07-11T12:03
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Марий Эл после массового отравления сотрудников птицефабрики, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По предварительным данным, 10 и 11 июля в медицинские учреждения госпитализированы сотрудники птицефабрики, расположенной на территории Марий Эл, с предварительным диагнозом - стафилококковая инфекция. "Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)... Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие, назначаются необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Количество пострадавших не уточняется. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что около 30 сотрудников одной из марийских птицефабрик госпитализированы с отравлением.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл
В Марий Эл возбудили дело после отравления сотрудников птицефабрики
В Марий Эл возбудили дело после массового отравления сотрудников птицефабрики