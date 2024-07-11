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Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве - РИА Новости, 11.07.2024
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08:40 11.07.2024 (обновлено: 08:55 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958887272.html
Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве
Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве - РИА Новости, 11.07.2024
Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве
Отравившиеся 47 человек в лагере Тувы ели не разрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:40
2024-07-11T08:55
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
республика тыва
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Отравившиеся 47 человек в лагере Тувы ели не разрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией лагеря, сообщает Роспотребнадзор республики по итогам предварительного эпидрасследования в Telegram-канале.Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47."По предварительным результатам эпидемиологического расследования в стационарном лагере… "Чагытай" установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенные для питания детей – шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены", – говорится в сообщении.Отмечается, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников оздоровительных учреждений, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий и сооружений санитарным требованиям для организации отдыха детей.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, республика тыва
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Республика Тыва
Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве

Роспотребнадзор: отравившиеся 47 человек в Туве ели запрещенные продукты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Отравившиеся 47 человек в лагере Тувы ели не разрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией лагеря, сообщает Роспотребнадзор республики по итогам предварительного эпидрасследования в Telegram-канале.
Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47.
«
"По предварительным результатам эпидемиологического расследования в стационарном лагере… "Чагытай" установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенные для питания детей – шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников оздоровительных учреждений, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий и сооружений санитарным требованиям для организации отдыха детей.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияРеспублика Тыва
 
 
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