Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве
Роспотребнадзор: отравившиеся 47 человек в Туве ели запрещенные продукты
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Отравившиеся 47 человек в лагере Тувы ели не разрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией лагеря, сообщает Роспотребнадзор республики по итогам предварительного эпидрасследования в Telegram-канале.
Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47.
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"По предварительным результатам эпидемиологического расследования в стационарном лагере… "Чагытай" установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенные для питания детей – шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников оздоровительных учреждений, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий и сооружений санитарным требованиям для организации отдыха детей.
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