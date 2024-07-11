https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958887272.html

Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве

Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве - РИА Новости, 11.07.2024

Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве

Отравившиеся 47 человек в лагере Тувы ели не разрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:40

2024-07-11T08:40

2024-07-11T08:55

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

республика тыва

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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Отравившиеся 47 человек в лагере Тувы ели не разрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией лагеря, сообщает Роспотребнадзор республики по итогам предварительного эпидрасследования в Telegram-канале.Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47."По предварительным результатам эпидемиологического расследования в стационарном лагере… "Чагытай" установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенные для питания детей – шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены", – говорится в сообщении.Отмечается, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников оздоровительных учреждений, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий и сооружений санитарным требованиям для организации отдыха детей.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, республика тыва