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Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат - РИА Новости, 11.07.2024
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?
2024-07-11T12:00
2024-07-11T12:00
2024-07-11T12:00
нас двое
любовь
влюбленность
отношения
вконтакте
партнеры
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Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?
audio/mpeg
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, влюбленность, отношения, вконтакте, партнеры, аудио
Нас двое, Любовь, влюбленность, отношения, ВКонтакте, партнеры
Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат
В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?