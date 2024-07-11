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Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат

Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат - РИА Новости, 11.07.2024

Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат

В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность?

2024-07-11T12:00

2024-07-11T12:00

2024-07-11T12:00

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Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность? audio/mpeg

Патриархат, матриархат, партнерские отношения. Как выбрать свой формат В современном обществе сохраняется установка: "мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — отвечать за быт и уют в доме". Правильно ли это? Как грамотнее делить гендерные роли? Какие особенности в патриархальном, матриархальном и партнерском формате отношений? И как, с точки зрения психологии, в паре проявляются женственность и мужественность? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

любовь, влюбленность, отношения, вконтакте, партнеры, аудио