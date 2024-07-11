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Израильские снаряды наиболее опасны для детей в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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17:44 11.07.2024 (обновлено: 17:52 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/oruzhie-1959052792.html
Израильские снаряды наиболее опасны для детей в Газе, пишут СМИ
Израильские снаряды наиболее опасны для детей в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Израильские снаряды наиболее опасны для детей в Газе, пишут СМИ
Израильское оружие с осколочными компонентами, применяемое в секторе Газа, наносит непропорционально большой вред именно детям, при этом размер таких осколков... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:44
2024-07-11T17:52
в мире
израиль
калифорния
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Израильское оружие с осколочными компонентами, применяемое в секторе Газа, наносит непропорционально большой вред именно детям, при этом размер таких осколков очень мал, что усложняет возможность даже заметить такие ранения на телах пострадавших, сообщает издание Guardian со ссылкой на шесть иностранных хирургов в секторе Газа. &quot;Израильское оружие, предназначенное для распыления большого количества осколков, наносит ужасающие увечья мирным жителям Газы и непропорционально большой вред детям&quot;, - пишет издание.Так, многие из смертей, ампутаций и ранений у детей были вызваны обстрелами ракетами и снарядами, начиненными дополнительным металлом, который должен был распадаться на мелкие осколки в форме кубиков. "Примерно половина травм, с которыми я сталкивался, были у маленьких детей. Мы видели много так называемых осколочных травм, которые были настолько малы, что их можно было легко пропустить при осмотре пациента. Они были намного меньше всего, что я видел раньше, но они наносили колоссальный ущерб изнутри", - рассказал изданию хирург-травматолог из Калифорнии Фероз Сидхва, работающий в Европейской больнице на юге Газы. Врач также добавил, что дети более уязвимы для проникающих ранений, а их маленькие кровеносные соседу куда труднее поддаются восстановлению. По словам другого хирурга, наиболее распространенными являются раны размером 1-2 миллиметра. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысячи, пострадали более 88 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240411/khamas-1939279823.html
https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html
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в мире, израиль, калифорния, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Калифорния, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские снаряды наиболее опасны для детей в Газе, пишут СМИ

Guardian: израильское оружие наносит непропорционально большой вред детям в Газе

© AP Photo / Abed KhaledЖители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Израильское оружие с осколочными компонентами, применяемое в секторе Газа, наносит непропорционально большой вред именно детям, при этом размер таких осколков очень мал, что усложняет возможность даже заметить такие ранения на телах пострадавших, сообщает издание Guardian со ссылкой на шесть иностранных хирургов в секторе Газа.
«

"Израильское оружие, предназначенное для распыления большого количества осколков, наносит ужасающие увечья мирным жителям Газы и непропорционально большой вред детям", - пишет издание.

Так, многие из смертей, ампутаций и ранений у детей были вызваны обстрелами ракетами и снарядами, начиненными дополнительным металлом, который должен был распадаться на мелкие осколки в форме кубиков.
"Примерно половина травм, с которыми я сталкивался, были у маленьких детей. Мы видели много так называемых осколочных травм, которые были настолько малы, что их можно было легко пропустить при осмотре пациента. Они были намного меньше всего, что я видел раньше, но они наносили колоссальный ущерб изнутри", - рассказал изданию хирург-травматолог из Калифорнии Фероз Сидхва, работающий в Европейской больнице на юге Газы.
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Врач также добавил, что дети более уязвимы для проникающих ранений, а их маленькие кровеносные соседу куда труднее поддаются восстановлению. По словам другого хирурга, наиболее распространенными являются раны размером 1-2 миллиметра.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысячи, пострадали более 88 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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