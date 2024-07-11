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В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД - РИА Новости, 11.07.2024
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10:12 11.07.2024 (обновлено: 10:27 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/oruzhie-1958903529.html
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД - РИА Новости, 11.07.2024
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД
США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения, заявил в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:12
2024-07-11T10:27
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министерство обороны сша
минобороны германии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения, заявил в интервью радио Deutschlandrundfunk министр обороны ФРГ Борис Писториус.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США."Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", - сказал Писториус.По его словам, размещение американских систем даст Германии время на разработку собственных систем вооружения. Кроме того, министр обороны ФРГ выразил уверенность, что США выполнят взятое на себя обязательство даже в случае победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.
https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958899445.html
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германия, сша, министерство обороны сша, минобороны германии, в мире
Германия, США, Министерство обороны США, Минобороны Германии, В мире
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД

Минобороны ФРГ: Германия сама будет разрабатывать РСМД подобные американским

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения, заявил в интервью радио Deutschlandrundfunk министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Россия ответит на планы США разместить ракеты в ФРГ, заявил МИД
Вчера, 09:46
«
"Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", - сказал Писториус.
По его словам, размещение американских систем даст Германии время на разработку собственных систем вооружения. Кроме того, министр обороны ФРГ выразил уверенность, что США выполнят взятое на себя обязательство даже в случае победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 08:00
 
ГерманияСШАМинистерство обороны СШАМинобороны ГерманииВ мире
 
 
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