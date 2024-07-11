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В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД - РИА Новости, 11.07.2024
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД
США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения, заявил в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:12
2024-07-11T10:12
2024-07-11T10:27
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения, заявил в интервью радио Deutschlandrundfunk министр обороны ФРГ Борис Писториус.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США."Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", - сказал Писториус.По его словам, размещение американских систем даст Германии время на разработку собственных систем вооружения. Кроме того, министр обороны ФРГ выразил уверенность, что США выполнят взятое на себя обязательство даже в случае победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.
https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958899445.html
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германия, сша, министерство обороны сша, минобороны германии, в мире
Германия, США, Министерство обороны США, Минобороны Германии, В мире
В Минобороны ФРГ прокомментировал готовящееся размещение американских РСМД
Минобороны ФРГ: Германия сама будет разрабатывать РСМД подобные американским