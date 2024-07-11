https://ria.ru/20240711/orban-1958888068.html

В ЕС сочли поездку Орбана в Москву нарушением договоров союза, пишут СМИ

В ЕС сочли поездку Орбана в Москву нарушением договоров союза, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

В ЕС сочли поездку Орбана в Москву нарушением договоров союза, пишут СМИ

Юридическая служба ЕС сообщила странам — членам блока, что поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:49

2024-07-11T08:49

2024-07-11T10:43

венгрия

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

нато

визит орбана в россию

в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Юридическая служба ЕС сообщила странам — членам блока, что поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным нарушили договоры Евросоюза, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей" Евросоюза, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "По данным юридической службы блока (ЕС), внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам ЕС", — говорится в сообщении издания.По словам источников, Орбан также нарушил юридическое положение, которое призывает всех членов ЕС осуществлять внешнеполитическую деятельность "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности". Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщало, что по просьбе Польши 10 июля состоится встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль венгерского председательства в блоке на фоне визитов Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240707/orban-1958082687.html

венгрия

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венгрия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, нато, визит орбана в россию, в мире