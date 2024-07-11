https://ria.ru/20240711/orban-1958881624.html
Орбан встретится с Трампом, пишет Блумберг
Орбан встретится с Трампом, пишет Блумберг - РИА Новости, 11.07.2024
Орбан встретится с Трампом, пишет Блумберг
Премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:56
2024-07-11T06:56
2024-07-11T07:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг... Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне", - говорится в сообщении агентства. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, венгрия, москва, сша, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Москва, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Орбан встретится с Трампом, пишет Блумберг
Блумберг: Орбан встретится с Трампом во Флориде после саммита НАТО