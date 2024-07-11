https://ria.ru/20240711/orban-1958881415.html

СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию

СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию - РИА Новости, 11.07.2024

СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию

Страны ЕС могут ответить на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву бойкотом организованных Будапештом встреч министров организации, пишет... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T06:36

2024-07-11T06:36

2024-07-11T06:36

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны ЕС могут ответить на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву бойкотом организованных Будапештом встреч министров организации, пишет Politico.По данным издания, в среду представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор столкнулся с жесткой критикой коллег на закрытой двухчасовой встрече. Один из участников назвал прозвучавшие заявления беспрецедентными."Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Прим. ред.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. <...> Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом", — говорится в статье.По словам журналистов, ряд послов в среду уже высказались за бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в конце августа. Первую встречу Евросовета в Венгрии во вторник посетили всего семь из 27 стран конфедерации, не считая хозяев мероприятия, отметили в Politico.По мнению журналистов, Орбана могут ждать еще более тяжелые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками."Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства, никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечет новые красные линии, такие, как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — предупредили в издании.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая венгерский премьер направился в Вашингтон, где, помимо саммита НАТО, также обещал дальше работать над своей мирной инициативой.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html

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