https://ria.ru/20240711/opasnost-1958988470.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили городская администрация. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:43

2024-07-11T14:43

2024-07-11T14:43

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили городская администрация. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск. Через 26 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность