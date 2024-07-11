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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили городская администрация. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:43
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белгород
белгородский район
шебекино
безопасность
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили городская администрация. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск. Через 26 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода отменила сигнал ракетной опасности, он длился 26 минут