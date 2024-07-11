https://ria.ru/20240711/opasnost-1958936332.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщает городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:16

2024-07-11T12:16

2024-07-11T12:20

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщает городская администрация в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, безопасность