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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Тelegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:23
2024-07-11T01:23
2024-07-11T01:26
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Тelegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении Смирнова.
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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА