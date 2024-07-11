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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Тelegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:23

2024-07-11T01:23

2024-07-11T01:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Тelegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении Смирнова.

курская область

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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)