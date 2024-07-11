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В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность

В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024

В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Валуйском городском округе Белгородской области спустя почти 15 минут, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:13

2024-07-11T01:13

2024-07-11T01:13

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Валуйском городском округе Белгородской области спустя почти 15 минут, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Валуйском городском округе появилось в 00.44 мск. "РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгород, валуйки, происшествия, россия