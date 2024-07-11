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В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность
В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024
В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Валуйском городском округе Белгородской области спустя почти 15 минут, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:13
2024-07-11T01:13
2024-07-11T01:13
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Валуйском городском округе Белгородской области спустя почти 15 минут, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Валуйском городском округе появилось в 00.44 мск. "РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Валуйки, Происшествия, Россия
В Валуйском городском округе отменили ракетную опасность
В Валуйском городском округе Белгородской области отменили ракетную опасность