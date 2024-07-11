https://ria.ru/20240711/opasnost-1958865523.html

В округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024

В округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Валуйском округе, городе Валуйки, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:52

2024-07-11T00:52

2024-07-11T00:52

специальная военная операция на украине

валуйки

белгород

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Валуйском округе, городе Валуйки, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

валуйки

белгород

белгородская область

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валуйки, белгород, происшествия, белгородская область