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В округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.07.2024
В округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Валуйском округе, городе Валуйки, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:52
2024-07-11T00:52
2024-07-11T00:52
специальная военная операция на украине
валуйки
белгород
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Валуйском округе, городе Валуйки, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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валуйки, белгород, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Валуйки, Белгород, Происшествия, Белгородская область
В округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Мэрия: в Валуйском округе Белгородской области объявили ракетную опасность