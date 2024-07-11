https://ria.ru/20240711/odessa-1958940508.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы вновь прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:28
2024-07-11T12:28
2024-07-11T12:28
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее газета уже сообщала о взрывах в городе. "Одесса… сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Зеркало недели": в Одессе на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы