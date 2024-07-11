https://ria.ru/20240711/odessa-1958940508.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы вновь прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:28

2024-07-11T12:28

2024-07-11T12:28

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее газета уже сообщала о взрывах в городе. "Одесса… сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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