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Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой - РИА Новости, 11.07.2024
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12:45 11.07.2024 (обновлено: 18:00 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958945674.html
Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой
Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой - РИА Новости, 11.07.2024
Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой
Гособвинитель попросил назначить исправительные работы на срок 1 год и 9 месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малёву, обвиняемому в гибели бывшего... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:45
2024-07-11T18:00
происшествия
россия
светлана бабаева
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дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Гособвинитель попросил назначить исправительные работы на срок 1 год и 9 месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малёву, обвиняемому в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу суд признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 9 месяцев", - сказал гособвинитель в Симферопольском районном суде Крыма. По его словам, обвинение учитывало смягчающие обстоятельства, в том числе признание Малёва в совершенном преступлении и нахождении у него на воспитании несовершеннолетнего. Прокурор подчеркнул, что Малёв впервые привлекается к уголовной ответственности, а преступление совершенно им вследствие случайного стечения обстоятельств. Он также попросил суд взыскать с него судебные издержки.По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие
https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html
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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Медведев
Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой

Обвинение попросило наказать инструктора по боевой подготовке по делу Бабаевой

© SputnikСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik
Светлана Бабаева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Гособвинитель попросил назначить исправительные работы на срок 1 год и 9 месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малёву, обвиняемому в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Прошу суд признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 9 месяцев", - сказал гособвинитель в Симферопольском районном суде Крыма.
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По его словам, обвинение учитывало смягчающие обстоятельства, в том числе признание Малёва в совершенном преступлении и нахождении у него на воспитании несовершеннолетнего.
Прокурор подчеркнул, что Малёв впервые привлекается к уголовной ответственности, а преступление совершенно им вследствие случайного стечения обстоятельств. Он также попросил суд взыскать с него судебные издержки.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие
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