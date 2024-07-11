https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958945674.html

Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой

Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой - РИА Новости, 11.07.2024

Гособвинитель попросил наказать инструктора, обвиняемого в гибели Бабаевой

Гособвинитель попросил назначить исправительные работы на срок 1 год и 9 месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малёву, обвиняемому в гибели бывшего... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:45

2024-07-11T12:45

2024-07-11T18:00

происшествия

россия

светлана бабаева

сергей аксенов (политик)

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827617787_183:66:1350:722_1920x0_80_0_0_364029df13fc50a065e6a8bfc00d1f08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Гособвинитель попросил назначить исправительные работы на срок 1 год и 9 месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малёву, обвиняемому в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу суд признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 9 месяцев", - сказал гособвинитель в Симферопольском районном суде Крыма. По его словам, обвинение учитывало смягчающие обстоятельства, в том числе признание Малёва в совершенном преступлении и нахождении у него на воспитании несовершеннолетнего. Прокурор подчеркнул, что Малёв впервые привлекается к уголовной ответственности, а преступление совершенно им вследствие случайного стечения обстоятельств. Он также попросил суд взыскать с него судебные издержки.По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малёв в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие

https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html

https://ria.ru/20240625/trepova-1955387663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев