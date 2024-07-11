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При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека

При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 11.07.2024

При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в Донецке и Горловке из-за обстрелов ВСУ в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:37

2024-07-11T12:37

2024-07-11T13:40

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Донецке и Горловке из-за обстрелов ВСУ в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Петровский район): по улице Шестакова ранен мужчина 1959 года рождения; Горловка (Центрально-Городской район): по улице Беспощадного ранена женщина 1958 года рождения, по улице Герцена пострадала женщина 1930 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при ракетном обстреле ВСУ Центрально-Городского района пострадала женщина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк