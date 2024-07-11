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При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 11.07.2024 (обновлено: 13:40 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obstrely-1958943275.html
При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека
При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 11.07.2024
При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в Донецке и Горловке из-за обстрелов ВСУ в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:37
2024-07-11T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Донецке и Горловке из-за обстрелов ВСУ в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Петровский район): по улице Шестакова ранен мужчина 1959 года рождения; Горловка (Центрально-Городской район): по улице Беспощадного ранена женщина 1958 года рождения, по улице Герцена пострадала женщина 1930 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при ракетном обстреле ВСУ Центрально-Городского района пострадала женщина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три человека

При обстрелах Донецка и Горловки пострадали три мирных жителя

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Донецке и Горловке из-за обстрелов ВСУ в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Город Донецк (Петровский район): по улице Шестакова ранен мужчина 1959 года рождения; Горловка (Центрально-Городской район): по улице Беспощадного ранена женщина 1958 года рождения, по улице Герцена пострадала женщина 1930 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при ракетном обстреле ВСУ Центрально-Городского района пострадала женщина.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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