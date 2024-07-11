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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:12
2024-07-11T07:12
2024-07-11T07:12
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Петровский район Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 05.20 - город Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка