https://ria.ru/20240711/obstrel-1959089242.html

При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 11.07.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:17

2024-07-11T20:17

2024-07-11T20:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин. После оказания помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение. Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей, подчеркнул губернатор."В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех МКД выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Пожарными расчетами оперативно ликвидированы все очаги возгорания", - отметил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород