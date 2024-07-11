При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя
Гладков: 3 мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин. После оказания помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение. Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей, подчеркнул губернатор.
"В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех МКД выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Пожарными расчетами оперативно ликвидированы все очаги возгорания", - отметил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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