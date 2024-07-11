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При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 11.07.2024
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20:17 11.07.2024 (обновлено: 20:23 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959089242.html
При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:17
2024-07-11T20:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин. После оказания помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение. Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей, подчеркнул губернатор."В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех МКД выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Пожарными расчетами оперативно ликвидированы все очаги возгорания", - отметил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
При украинском обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя

Гладков: 3 мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по Шебекино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин. После оказания помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение. Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей, подчеркнул губернатор.
"В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех МКД выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Пожарными расчетами оперативно ликвидированы все очаги возгорания", - отметил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгород
 
 
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