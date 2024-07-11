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Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 11.07.2024 (обновлено: 19:50 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959081931.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:43
2024-07-11T19:50
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня украинские боевики ведут сильный обстрел Новой Каховки из минометов и атакуют дронами. Специально бьют по жилым кварталам многоэтажной и индивидуальной застройки. Это циничный акт государственного терроризма киевского режима и военное преступление", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в результате террористических ударов несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары."Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку, жилые дома получили повреждения

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня украинские боевики ведут сильный обстрел Новой Каховки из минометов и атакуют дронами. Специально бьют по жилым кварталам многоэтажной и индивидуальной застройки. Это циничный акт государственного терроризма киевского режима и военное преступление", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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По его словам, в результате террористических ударов несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары.
"Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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