https://ria.ru/20240711/obstrel-1959081931.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:43
2024-07-11T19:43
2024-07-11T19:50
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959083572_0:193:960:733_1920x0_80_0_0_602410af585b465212e1b2fdea5285ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня украинские боевики ведут сильный обстрел Новой Каховки из минометов и атакуют дронами. Специально бьют по жилым кварталам многоэтажной и индивидуальной застройки. Это циничный акт государственного терроризма киевского режима и военное преступление", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в результате террористических ударов несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары."Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959083572_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_628568a191267094c420707fee9d3404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку, жилые дома получили повреждения