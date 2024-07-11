https://ria.ru/20240711/obstrel-1959081931.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:43

2024-07-11T19:43

2024-07-11T19:50

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли сильному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области, удары пришлись по жилым кварталам, несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня украинские боевики ведут сильный обстрел Новой Каховки из минометов и атакуют дронами. Специально бьют по жилым кварталам многоэтажной и индивидуальной застройки. Это циничный акт государственного терроризма киевского режима и военное преступление", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в результате террористических ударов несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары."Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , владимир сальдо