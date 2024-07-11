https://ria.ru/20240711/obstrel-1959068040.html

Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2024

Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области

Села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены два частных дома, легковой автомобиль и грейдер, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:37

2024-07-11T18:37

2024-07-11T18:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены два частных дома, легковой автомобиль и грейдер, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Села Демидовка и Репяховка Краснояружского района атакованы с помощью беспилотников ВСУ. В селе Демидовка с БПЛА сброшены два взрывных устройства. В двух частных жилых домах выбиты окна, также поврежден один легковой автомобиль, который был припаркован возле дома. Никто из жителей не пострадал", — написал Гладков в Telegram-канале Он добавил, что в селе Репяховка дрон атаковал грейдер. У транспортного средства повреждена кабина. По словам губернатора, машинист, который был в кабине в момент атаки, не получил ранений.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины