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Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2024
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области
Села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены два частных дома, легковой автомобиль и грейдер, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:37
2024-07-11T18:37
2024-07-11T18:41
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены два частных дома, легковой автомобиль и грейдер, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Села Демидовка и Репяховка Краснояружского района атакованы с помощью беспилотников ВСУ. В селе Демидовка с БПЛА сброшены два взрывных устройства. В двух частных жилых домах выбиты окна, также поврежден один легковой автомобиль, который был припаркован возле дома. Никто из жителей не пострадал", — написал Гладков в Telegram-канале Он добавил, что в селе Репяховка дрон атаковал грейдер. У транспортного средства повреждена кабина. По словам губернатора, машинист, который был в кабине в момент атаки, не получил ранений.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела Белгородской области
Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ пострадали 2 дома и легковушка