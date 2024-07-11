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При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959051151.html
При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина
При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина
Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:39
2024-07-11T17:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан погибла мирная жительница. "Населенный пункт Красный Партизан: по улице Гагарина... ранен мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Представительство сообщило, что ВСУ в 14.40 выпустили по поселку два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, при обстреле центра Горловки повреждения получило муниципальное унитарное предприятие "Отель Родина". Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
ясиноватая
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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина

Пожилой мужчина пострадал при украинском обстреле поселка Красный Партизан в ДНР

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан погибла мирная жительница.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
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"Населенный пункт Красный Партизан: по улице Гагарина... ранен мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Представительство сообщило, что ВСУ в 14.40 выпустили по поселку два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров.
Кроме того, при обстреле центра Горловки повреждения получило муниципальное унитарное предприятие "Отель Родина".
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяГорловкаВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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