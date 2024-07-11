https://ria.ru/20240711/obstrel-1959051151.html

При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина

При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина - РИА Новости, 11.07.2024

При украинском обстреле поселка в ДНР пострадал пожилой мужчина

Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:39

2024-07-11T17:39

2024-07-11T17:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела поселка Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан погибла мирная жительница. "Населенный пункт Красный Партизан: по улице Гагарина... ранен мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Представительство сообщило, что ВСУ в 14.40 выпустили по поселку два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, при обстреле центра Горловки повреждения получило муниципальное унитарное предприятие "Отель Родина". Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, стирол