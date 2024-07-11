Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 11.07.2024 (обновлено: 16:21 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959022984.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:12
2024-07-11T16:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Два автомобиля в Борисовском районе атакованы дронами-камикадзе ВСУ. На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение. Машина сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Богун-Городок еще один дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадал водитель — мужчину с контузией и баротравмой госпитализируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство также полностью сгорело.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

Гладков: 2 человека пострадали при атаках ВСУ на машины в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два автомобиля в Борисовском районе атакованы дронами-камикадзе ВСУ. На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение. Машина сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что в селе Богун-Городок еще один дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадал водитель — мужчину с контузией и баротравмой госпитализируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство также полностью сгорело.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала