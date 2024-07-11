https://ria.ru/20240711/obstrel-1959022984.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 11.07.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:12

2024-07-11T16:12

2024-07-11T16:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Два автомобиля в Борисовском районе атакованы дронами-камикадзе ВСУ. На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение. Машина сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Богун-Городок еще один дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадал водитель — мужчину с контузией и баротравмой госпитализируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство также полностью сгорело.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины