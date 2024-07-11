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При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 11.07.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:12
2024-07-11T16:12
2024-07-11T16:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак украинских дронов по машинам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Два автомобиля в Борисовском районе атакованы дронами-камикадзе ВСУ. На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи пострадавший направлен на амбулаторное лечение. Машина сгорела", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Богун-Городок еще один дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадал водитель — мужчину с контузией и баротравмой госпитализируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство также полностью сгорело.
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белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
Гладков: 2 человека пострадали при атаках ВСУ на машины в Белгородской области