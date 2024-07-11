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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска в 15.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:36
2024-07-11T15:36
2024-07-11T15:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15,20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): десять ракет ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Тип РСЗО не уточняется.Мэр города Иван Приходько также сообщил, что число пострадавших мирных жителей при обстреле Горловки возросло до трех. Ранее сообщалось о двух раненых.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия, Иван Приходько
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке