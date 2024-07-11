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В Обнинске подожгли территорию синагоги - РИА Новости, 11.07.2024
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Религия
 
13:28 11.07.2024 (обновлено: 13:31 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obninsk-1958959154.html
В Обнинске подожгли территорию синагоги
В Обнинске подожгли территорию синагоги - РИА Новости, 11.07.2024
В Обнинске подожгли территорию синагоги
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) на своем сайте сообщила, что накануне неизвестные подожгли внутреннюю электроподстанцию на территории синагоги в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:31
обнинск
калужская область
федерация еврейских общин россии
религия
религия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) на своем сайте сообщила, что накануне неизвестные подожгли внутреннюю электроподстанцию на территории синагоги в Обнинске. "Вечером 10 июля в городе Обнинск Калужской области неизвестные проникли на территорию местной синагоги и подожгли внутреннюю электроподстанцию. В результате сгорела генераторная будка. Нападавшие выломали часть забора, попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, однако забраться внутрь им не удалось. В результате нападения никто из людей не пострадал. В данный момент зафиксировали акт вандализма. Следы взлома свидетельствуют о том, что злоумышленники имели при себе специальные инструменты. Работа на месте преступления продолжается, община ожидает результатов расследования", - сообщили в ФЕОР. Президент ФЕОР раввин Александр Борода заявил, что, несмотря на небольшой ущерб, нанесенный синагоге, случившееся не должно быть проигнорировано. "Нападение на объект религиозного значения, с какой бы целью оно ни было совершено, – это экстремизм. Виновники должны быть серьезно наказаны, ведь их злодеяние не ограничено материальным ущербом. Сейчас, когда это уже не первый случай нападения на синагоги, случившееся может спровоцировать цепочку новых преступлений со стороны маргинальных масс и радикально настроенных людей. Надеемся, что будут предприняты все меры, чтобы нападавшие не остались безнаказанными и чтобы их пример показал недопустимость подобных действий", - привели в ФЕОР его слова. В синагоге, по сведениям федерации, уже восстановлено электричество, планируется, что ближайший шабат, который начнется вечером пятницы, пройдет в обычном режиме.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955007418.html
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обнинск, калужская область, федерация еврейских общин россии, религия
Обнинск, Калужская область, Федерация еврейских общин России, Религия, Религия
В Обнинске подожгли территорию синагоги

ФЕОР: в Обнинске преступники подожгли электроподстанцию на территории синагоги

© Fotolia / badahosСпички
Спички - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Fotolia / badahos
Спички. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) на своем сайте сообщила, что накануне неизвестные подожгли внутреннюю электроподстанцию на территории синагоги в Обнинске.
"Вечером 10 июля в городе Обнинск Калужской области неизвестные проникли на территорию местной синагоги и подожгли внутреннюю электроподстанцию. В результате сгорела генераторная будка. Нападавшие выломали часть забора, попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, однако забраться внутрь им не удалось. В результате нападения никто из людей не пострадал. В данный момент зафиксировали акт вандализма. Следы взлома свидетельствуют о том, что злоумышленники имели при себе специальные инструменты. Работа на месте преступления продолжается, община ожидает результатов расследования", - сообщили в ФЕОР.
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Президент ФЕОР раввин Александр Борода заявил, что, несмотря на небольшой ущерб, нанесенный синагоге, случившееся не должно быть проигнорировано.
"Нападение на объект религиозного значения, с какой бы целью оно ни было совершено, – это экстремизм. Виновники должны быть серьезно наказаны, ведь их злодеяние не ограничено материальным ущербом. Сейчас, когда это уже не первый случай нападения на синагоги, случившееся может спровоцировать цепочку новых преступлений со стороны маргинальных масс и радикально настроенных людей. Надеемся, что будут предприняты все меры, чтобы нападавшие не остались безнаказанными и чтобы их пример показал недопустимость подобных действий", - привели в ФЕОР его слова.
В синагоге, по сведениям федерации, уже восстановлено электричество, планируется, что ближайший шабат, который начнется вечером пятницы, пройдет в обычном режиме.
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