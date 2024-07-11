https://ria.ru/20240711/navalnaya-1959018492.html

Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.07.2024

Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Юлия Навальная* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:01

2024-07-11T16:01

2024-07-11T16:02

юлия навальная

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Юлия Навальная* включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Ранее Басманный суд столицы арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 36. Навальная Юлия Борисовна*, 24.07.1976 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html

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2024

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юлия навальная, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество