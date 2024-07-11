https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html

В России создали препарат, предотвращающий появление метастазов

В России создали препарат, предотвращающий появление метастазов - РИА Новости, 11.07.2024

В России создали препарат, предотвращающий появление метастазов

Препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях создали специалисты СибГМУ в составе исследовательского коллектива. По словам... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:00

2024-07-11T03:00

2024-07-11T03:00

наука

наука

университетская наука

россия

навигатор абитуриента

сибирский государственный медицинский университет

рак

онкология

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях создали специалисты СибГМУ в составе исследовательского коллектива. По словам авторов, разработанное на основе нуклеиновых кислот соединение способно предотвратить появление метастазов после удаления первичной опухоли. Результаты представлены в Journal of Medicinal Chemistry.Рак возникает из-за генетических изменений в клетках, приводящих к их бесконтрольному делению и распространению по организму. Большинство из них уничтожается иммунной системой, но некоторые могут не погибнуть и войти в состояние "покоя" на длительное время. Это зависит от иммунитета каждого конкретного человека, рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).Выходя из состояния "покоя", раковые клетки переходят в опухолевые стволовые клетки, что приводит к образованию вторичных очагов патологии – метастазов, которые, по словам исследователей, и являются основной причиной смерти от рака.В вузе отметили, что практически все современные противоопухолевые препараты направлены на терапию лишь первичной опухоли и не способны бороться с уже распространившимися по организму раковыми клетками, которые являются клонами первичного новообразования с повышенной сопротивляемостью лекарствам."Живучесть" клонов обусловлена нарастанием злокачественных свойств опухоли в процессе ее развития. Она постоянно изменяется, и в результате естественного отбора выживает самый приспособленный и злокачественный клон. Поэтому химиотерапия, эффективная на первых этапах лечения, может не уничтожить все последующие трансформированные опухолевые клетки, подчеркнули специалисты.Ученые из СибГМУ, Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Томского государственного университета разработали препарат на основе РНК, который блокирует гены, способствующие переходу раковых клеток, вышедших из состояния "покоя", в опухолевые стволовые клетки."МикроРНК, комбинация которых составляет основу препарата, воздействуют на гены, "активирующие" раковые клетки. Блокируя эти гены, регулирующие стволовость, мы можем, согласно экспериментальным данным, предотвратить появление метастазов", – рассказала одна из авторов исследований, профессор кафедры патофизиологии СибГМУ Елена Удут.Она добавила, что препарат не оказывает влияние на первичную опухоль и не влияет на ее эволюцию, но не дает развиваться метастазам в других органах.В дальнейшем специалисты планируют разработку готовой лекарственной формы и начало клинических исследований. Выведение препарата на рынок, по словам экспертов, займет много времени даже при благоприятных условиях, поскольку испытания, в течение которых ученые будут оценивать влияние средства на развитие метастазов, продлятся не менее 5-6 лет.Исследование реализуется в рамках стратегического проекта "Прецизионная медицина" программы "Приоритет-2030", участником которой является СибГМУ.

https://ria.ru/20240522/nauka-1947453140.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет, рак, онкология, здоровье - общество