Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html
Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО
Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО
В Москве вызывает сожаление, что в НАТО по-прежнему нет никакой повестки, кроме собственного доминирования, но лидеры стран альянса упорствуют в своих... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:14
2024-07-11T12:14
россия
украина
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958917198_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_be8aa6d52f23d6b98517584d87fcba62.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. В Москве вызывает сожаление, что в НАТО по-прежнему нет никакой повестки, кроме собственного доминирования, но лидеры стран альянса упорствуют в своих заблуждениях и за это будут наказаны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире", - сказал он журналистам. Рябков назвал печальным тот факт, что лидеры НАТО "лишены способности смотреть в будущее". "Они должны хотя бы на опыте последних лет понять, что просто мириться с их попытками диктовать всем вокруг как жить, что нужно подчиниться воли этого исторического Запада, проваливаются. Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - сказал замминистра."Но они упорствуют в своих заблуждениях. Ну, будут наказаны, соответственно. Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность и полный провал этой политики", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html
https://ria.ru/20231206/nato-1914089192.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958917198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9920b0664a283415d97f3cdfbb68cfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, нато, в мире
Россия, Украина, НАТО, В мире
Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО

Рябков: в НАТО нет никакой повестки, кроме собственного доминирования

© AP Photo / Evan VucciСессия саммита НАТО в Вашингтоне
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. В Москве вызывает сожаление, что в НАТО по-прежнему нет никакой повестки, кроме собственного доминирования, но лидеры стран альянса упорствуют в своих заблуждениях и за это будут наказаны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире", - сказал он журналистам.
НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
Вчера, 12:07
Рябков назвал печальным тот факт, что лидеры НАТО "лишены способности смотреть в будущее".
"Они должны хотя бы на опыте последних лет понять, что просто мириться с их попытками диктовать всем вокруг как жить, что нужно подчиниться воли этого исторического Запада, проваливаются. Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - сказал замминистра.
«
"Но они упорствуют в своих заблуждениях. Ну, будут наказаны, соответственно. Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность и полный провал этой политики", - заключил Рябков.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
МИД прокомментировал заявления в НАТО о недопущении столкновения с Россией
6 декабря 2023, 13:03
 
РоссияУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала