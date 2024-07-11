https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html

Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО

Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

Рябков прокомментировал итоги саммита НАТО

В Москве вызывает сожаление, что в НАТО по-прежнему нет никакой повестки, кроме собственного доминирования, но лидеры стран альянса упорствуют в своих... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:14

2024-07-11T12:14

2024-07-11T12:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. В Москве вызывает сожаление, что в НАТО по-прежнему нет никакой повестки, кроме собственного доминирования, но лидеры стран альянса упорствуют в своих заблуждениях и за это будут наказаны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире", - сказал он журналистам. Рябков назвал печальным тот факт, что лидеры НАТО "лишены способности смотреть в будущее". "Они должны хотя бы на опыте последних лет понять, что просто мириться с их попытками диктовать всем вокруг как жить, что нужно подчиниться воли этого исторического Запада, проваливаются. Если бы не эта маниакальная склонность к шантажу и давлению, очень многих кризисов можно было бы избежать, в том числе, первоисточник тех трагедий, которые происходят на Украине и вокруг нее, прежде всего, в агрессивной политике и агрессивной сущности Североатлантического альянса во главе с США", - сказал замминистра."Но они упорствуют в своих заблуждениях. Ну, будут наказаны, соответственно. Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность и полный провал этой политики", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html

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россия, украина, нато, в мире