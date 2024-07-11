https://ria.ru/20240711/nato-1958932051.html

В Кремле назвали цель НАТО

В Кремле назвали цель НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

В Кремле назвали цель НАТО

Цель НАТО - подавление России, это очень серьезная угроза для национальной безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:02

2024-07-11T12:02

2024-07-11T12:24

россия

нато

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Цель НАТО - подавление России, это очень серьезная угроза для национальной безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - это подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения, состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html

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2024

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россия, нато, дмитрий песков, в мире