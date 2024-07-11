Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали цель НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 11.07.2024 (обновлено: 12:24 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/nato-1958932051.html
В Кремле назвали цель НАТО
В Кремле назвали цель НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
В Кремле назвали цель НАТО
Цель НАТО - подавление России, это очень серьезная угроза для национальной безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:02
2024-07-11T12:24
россия
нато
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Цель НАТО - подавление России, это очень серьезная угроза для национальной безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - это подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения, состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, дмитрий песков, в мире
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали цель НАТО

Песков назвал подавление России целью НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Цель НАТО - подавление России, это очень серьезная угроза для национальной безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - это подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения, состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России
7 июня, 16:43
 
РоссияНАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала