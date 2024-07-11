https://ria.ru/20240711/nato-1958900961.html
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО
Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:59
2024-07-11T09:59
2024-07-11T09:59
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, добавив, что предпочтительным исходом будет исчезновение и Украины, и НАТО. Медведев в своем Telegram-канале процитировал вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". "Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий медведев, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО
Медведев: путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса