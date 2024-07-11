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Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
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09:59 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958900961.html
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО
Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:59
2024-07-11T09:59
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, добавив, что предпочтительным исходом будет исчезновение и Украины, и НАТО. Медведев в своем Telegram-канале процитировал вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". "Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО

Медведев: путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, добавив, что предпочтительным исходом будет исчезновение и Украины, и НАТО.
Медведев в своем Telegram-канале процитировал вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".
"Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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