https://ria.ru/20240711/nato-1958900961.html

Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО

Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО

Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:59

2024-07-11T09:59

2024-07-11T09:59

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия должна сделать все, чтобы путь Киева в НАТО закончился либо исчезновением Украины, либо исчезновением альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, добавив, что предпочтительным исходом будет исчезновение и Украины, и НАТО. Медведев в своем Telegram-канале процитировал вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". "Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев, комментируя заявление альянса.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, украина, россия, дмитрий медведев, нато