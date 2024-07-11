https://ria.ru/20240711/nato-1958869517.html
Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре
Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре - РИА Новости, 11.07.2024
Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре
Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали письмо о намерении создать... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:52
2024-07-11T01:52
2024-07-11T01:52
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АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге НАТО. "Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами, г-ном Атанасом Запряновым и г-ном Ангелом Тылвэром соответственно, подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях (LoI) по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor). По моему предложению осенью мы проведем трехстороннюю встречу в Александруполисе для обсуждения реализации предусмотренных мер", - написал Дендиас в своем аккаунте в соцсети Х. По информации газеты "Катимерини", военный коридор, который пройдет через восточное крыло НАТО, повысит роль Греции, в частности Салоников и Александруполиса. "Три страны, Греция, Болгария и Румыния, готовы договориться предоставить возможности для более быстрого и эффективного перемещения военного персонала и средств как внутри, так и за пределами Европы. С подписанием письма продвигается расширение топливной сети НАТО от Кавалы и Александруполиса до Болгарии и Румынии - проект, который еще больше укрепляет геостратегическое положение Восточной Македонии и Фракии. По информации газеты, план предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур и сетей. Коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии, четыре стратегических города для Альянса из-за их близости к восточным границам НАТО", - сообщила газета. Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократию. Более того, в Румынии создается крупнейшая база НАТО в Европе площадью 30 квадратных километров и свыше 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, сообщила газета. "Одним из наиболее важных аспектов соглашения является то, что оно обеспечивает более быстрое реагирование и отправку подкреплений в случае, если одна из трех стран окажется под угрозой или подвергнется нападению", - пишет издание.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, румыния, болгария, греция, никос дендиас, нато
В мире, Румыния, Болгария, Греция, Никос Дендиас, НАТО
Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре
Греция, Болгария и Румыния создают военный коридор на восточном фланге НАТО
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге НАТО.
"Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами, г-ном Атанасом Запряновым и г-ном Ангелом Тылвэром соответственно, подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях (LoI) по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor). По моему предложению осенью мы проведем трехстороннюю встречу в Александруполисе для обсуждения реализации предусмотренных мер", - написал Дендиас в своем аккаунте в соцсети Х.
По информации газеты "Катимерини", военный коридор, который пройдет через восточное крыло НАТО, повысит роль Греции, в частности Салоников
и Александруполиса.
"Три страны, Греция, Болгария и Румыния, готовы договориться предоставить возможности для более быстрого и эффективного перемещения военного персонала и средств как внутри, так и за пределами Европы
. С подписанием письма продвигается расширение топливной сети НАТО от Кавалы и Александруполиса до Болгарии и Румынии - проект, который еще больше укрепляет геостратегическое положение Восточной Македонии и Фракии. По информации газеты, план предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур и сетей. Коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной
в Болгарии и Констанцей
в Румынии, четыре стратегических города для Альянса из-за их близости к восточным границам НАТО", - сообщила газета.
Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократию. Более того, в Румынии создается крупнейшая база НАТО в Европе площадью 30 квадратных километров и свыше 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, сообщила газета.
"Одним из наиболее важных аспектов соглашения является то, что оно обеспечивает более быстрое реагирование и отправку подкреплений в случае, если одна из трех стран окажется под угрозой или подвергнется нападению", - пишет издание.