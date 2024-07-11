https://ria.ru/20240711/nato-1958864521.html

НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам"

НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам" - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам"

НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам", утверждается в совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:35

2024-07-11T00:35

2024-07-11T00:35

в мире

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам", утверждается в совместной декларации членов альянса. "Государственные и негосударственные акторы используют все более агрессивные действия гибридного характера против союзников. Мы продолжим готовиться к гибридным угрозам и вызовам, сдерживать их, защищаться от них и противодействовать им... Мы будем продолжать развивать наши индивидуальные и коллективные способности анализировать враждебные операции по дезинформации и противодействовать им", - указано в документе. Как отмечается в декларации, "гибридные операции" против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и привести к тому, что НАТО применит пятую статью Вашингтонского договора.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато