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НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам" - РИА Новости, 11.07.2024
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00:35 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958864521.html
НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам"
НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам" - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам"
НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам", утверждается в совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:35
2024-07-11T00:35
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам", утверждается в совместной декларации членов альянса. "Государственные и негосударственные акторы используют все более агрессивные действия гибридного характера против союзников. Мы продолжим готовиться к гибридным угрозам и вызовам, сдерживать их, защищаться от них и противодействовать им... Мы будем продолжать развивать наши индивидуальные и коллективные способности анализировать враждебные операции по дезинформации и противодействовать им", - указано в документе. Как отмечается в декларации, "гибридные операции" против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и привести к тому, что НАТО применит пятую статью Вашингтонского договора.
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в мире, нато
В мире, НАТО
НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам"

Страны НАТО договорились продолжить противостоять гибридным угрозам

© AP Photo / Armando BabaniБаза НАТО
База НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
База НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. НАТО продолжит противостоять "гибридным угрозам", утверждается в совместной декларации членов альянса.
"Государственные и негосударственные акторы используют все более агрессивные действия гибридного характера против союзников. Мы продолжим готовиться к гибридным угрозам и вызовам, сдерживать их, защищаться от них и противодействовать им... Мы будем продолжать развивать наши индивидуальные и коллективные способности анализировать враждебные операции по дезинформации и противодействовать им", - указано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
Как отмечается в декларации, "гибридные операции" против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и привести к тому, что НАТО применит пятую статью Вашингтонского договора.
 
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