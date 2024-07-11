https://ria.ru/20240711/nato-1958862212.html
НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР
НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР
НАТО в декларации по итогам саммита заявила, что собирается углублять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:10
2024-07-11T00:10
2024-07-11T00:10
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в декларации по итогам саммита заявила, что собирается углублять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Индо-Тихоокеанский (регион – ред.) важен для НАТО, учитывая, что события в нем влияют на евроатлантическую безопасность … Мы углубляем диалог для работы с кросс-региональными вызовами и усиливаем наше практическое сотрудничество, в том числе посредством флагманских проектов в сферах поддержки Украины", - следует из обнародованного текста декларации. Отмечаются планы на встречи представителей НАТО с лидерами Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии для обсуждения сотрудничества. В декларации также отмечается, что Китай расценивается альянсом как угроза безопасности, в том числе из-за близких отношений с Россией. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
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В мире, АТР, Австралия, Япония, НАТО
НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР
Страны НАТО заявили о намерении углублять сотрудничество со странами АТР