https://ria.ru/20240711/nato-1958862212.html

НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР

НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО планирует углублять сотрудничество со странами АТР

НАТО в декларации по итогам саммита заявила, что собирается углублять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:10

2024-07-11T00:10

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в декларации по итогам саммита заявила, что собирается углублять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Индо-Тихоокеанский (регион – ред.) важен для НАТО, учитывая, что события в нем влияют на евроатлантическую безопасность … Мы углубляем диалог для работы с кросс-региональными вызовами и усиливаем наше практическое сотрудничество, в том числе посредством флагманских проектов в сферах поддержки Украины", - следует из обнародованного текста декларации. Отмечаются планы на встречи представителей НАТО с лидерами Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии для обсуждения сотрудничества. В декларации также отмечается, что Китай расценивается альянсом как угроза безопасности, в том числе из-за близких отношений с Россией. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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в мире, атр, австралия, япония, нато