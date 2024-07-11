https://ria.ru/20240711/naryshkin-1958924343.html

Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США

Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США - РИА Новости, 11.07.2024

Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал ложью заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:34

2024-07-11T11:34

2024-07-11T11:45

россия

сша

сергей нарышкин

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал ложью заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в США."В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов. Вот ныне это "версия-2024". Прошу к этому так и относиться", - сказал Нарышкин журналистам.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведсообществе США сообщило, что Россия якобы намерена повлиять на американских избирателей в преддверии президентских выборов в США. Никаких доказательств при этом не приводилось.

https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html

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россия, сша, сергей нарышкин, президентские выборы в сша