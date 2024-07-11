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Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США - РИА Новости, 11.07.2024
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11:34 11.07.2024 (обновлено: 11:45 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/naryshkin-1958924343.html
Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США
Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США - РИА Новости, 11.07.2024
Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал ложью заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:34
2024-07-11T11:45
россия
сша
сергей нарышкин
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал ложью заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в США."В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов. Вот ныне это "версия-2024". Прошу к этому так и относиться", - сказал Нарышкин журналистам.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведсообществе США сообщило, что Россия якобы намерена повлиять на американских избирателей в преддверии президентских выборов в США. Никаких доказательств при этом не приводилось.
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россия, сша, сергей нарышкин, президентские выборы в сша
Россия, США, Сергей Нарышкин, Президентские выборы в США
Нарышкин раскритиковал заявления о попытках России повлиять на выборы в США

Нарышкин назвал ложью заявления о якобы попытках РФ повлиять на ход выборов США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал ложью заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в США.
«
"В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов. Вот ныне это "версия-2024". Прошу к этому так и относиться", - сказал Нарышкин журналистам.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведсообществе США сообщило, что Россия якобы намерена повлиять на американских избирателей в преддверии президентских выборов в США. Никаких доказательств при этом не приводилось.
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