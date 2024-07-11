https://ria.ru/20240711/moskvichi-1958884957.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:01

2024-07-11T08:01

2024-07-11T08:01

общество

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956836651_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b77ce21d1e200cc29466c16871a7ef10.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня плюс 27 - плюс 29 градусов, на территории Московской области от плюс 24 до плюс 29", - рассказал он. По словам Леуса, ветер в столице будет дуть северный и северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду. "Атмосферное давление постепенно понижается, однако пока показания барометров останутся выше нормы. К вечеру они составят 753 миллиметра ртутного столба", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

https://radiosputnik.ru/20240702/zhara-1956920295.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье)