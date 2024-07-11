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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024
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08:01 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/moskvichi-1958884957.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:01
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня плюс 27 - плюс 29 градусов, на территории Московской области от плюс 24 до плюс 29", - рассказал он. По словам Леуса, ветер в столице будет дуть северный и северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду. "Атмосферное давление постепенно понижается, однако пока показания барометров останутся выше нормы. К вечеру они составят 753 миллиметра ртутного столба", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидается небольшая облачность и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки у фонтана в Москве
Девушки у фонтана в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки у фонтана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня плюс 27 - плюс 29 градусов, на территории Московской области от плюс 24 до плюс 29", - рассказал он.
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По словам Леуса, ветер в столице будет дуть северный и северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду.
"Атмосферное давление постепенно понижается, однако пока показания барометров останутся выше нормы. К вечеру они составят 753 миллиметра ртутного столба", - заключил синоптик.
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