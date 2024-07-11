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В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское" - РИА Новости, 11.07.2024
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17:23 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/moskva-1959045206.html
В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское"
В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское" - РИА Новости, 11.07.2024
В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское"
Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе столицы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:23
2024-07-11T17:23
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе столицы, сообщается на сайте ведомства. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание на пляже "Динамо" и в Головинских прудах. &quot;В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям продолжают быть закрытыми для купания зоны отдыха: пляж &quot;Динамо&quot;, САО, Головинские пруды, САО, Левобережье, САО, &quot;Большой Садовый пруд&quot;, САО, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское, ЗАО&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что купание в водоемах запрещено, установлены соответствующие знаки. "По состоянию на 11 июля 2024 открыты для купания: Тропарево, ЮЗАО, Большой городской пруд, ЗелАО, Черное озеро, ЗелАО, "Озеро Белое", ВАО", - говорится в сообщении ведомства.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское"

Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПляж в зоне отдыха "Мещерское"
Пляж в зоне отдыха Мещерское - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пляж в зоне отдыха "Мещерское". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе столицы, сообщается на сайте ведомства.
Ранее управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание на пляже "Динамо" и в Головинских прудах.
«

"В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям продолжают быть закрытыми для купания зоны отдыха: пляж "Динамо", САО, Головинские пруды, САО, Левобережье, САО, "Большой Садовый пруд", САО, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское, ЗАО", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что купание в водоемах запрещено, установлены соответствующие знаки.
"По состоянию на 11 июля 2024 открыты для купания: Тропарево, ЮЗАО, Большой городской пруд, ЗелАО, Черное озеро, ЗелАО, "Озеро Белое", ВАО", - говорится в сообщении ведомства.
Пляжи Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2024 году?
2 июля, 11:21
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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