https://ria.ru/20240711/moskva-1959045206.html

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское"

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское" - РИА Новости, 11.07.2024

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Мещерское"

Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе столицы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:23

2024-07-11T17:23

2024-07-11T17:23

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве запретило купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе столицы, сообщается на сайте ведомства. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание на пляже "Динамо" и в Головинских прудах. "В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям продолжают быть закрытыми для купания зоны отдыха: пляж "Динамо", САО, Головинские пруды, САО, Левобережье, САО, "Большой Садовый пруд", САО, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское, ЗАО", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что купание в водоемах запрещено, установлены соответствующие знаки. "По состоянию на 11 июля 2024 открыты для купания: Тропарево, ЮЗАО, Большой городской пруд, ЗелАО, Черное озеро, ЗелАО, "Озеро Белое", ВАО", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240702/plyazhi-1741133164.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)