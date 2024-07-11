https://ria.ru/20240711/moskva-1959039408.html

Организаторы "Дня Индии" пообещали сделать его самым масштабным фестивалем

Организаторы "Дня Индии" пообещали сделать его самым масштабным фестивалем - РИА Новости, 11.07.2024

Организаторы "Дня Индии" пообещали сделать его самым масштабным фестивалем

Фестиваль "День Индии" в этом году постараются сделать самым масштабным семейным фестивалем десятилетия, будут организованы мероприятия для детей, стенды с... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:02

2024-07-11T17:02

2024-07-11T17:02

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сэмми котвани

нарендра моди

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" в этом году постараются сделать самым масштабным семейным фестивалем десятилетия, будут организованы мероприятия для детей, стенды с едой, заявил РИА Новости организатор фестиваля, глава индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль будет проходить с 15 по 18 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты". "Я расскажу вам две хорошие вещи. Во-первых, мы отмечаем Год семьи, это то, о чем говорил президент России Владимир Путин. Этот фестиваль - семейный. Будут стенды с едой, где можно будет купить еду для всей семьи. Будет очень много мероприятий для семей. Соберется много детей… Вы знаете, что наш премьер-министр Нарендра Моди говорил, что весь мир – это одна большая семья. В этом году, мы постараемся сделать так, чтобы наш фестиваль в Москве стал самым масштабным семейным фестивалем десятилетия", - сказал Котвани. По его словам, на праздник приглашены дипломаты, иностранные студенты со всей России. Он также отметил, что все проводится при большой поддержке правительства Москвы и особенно, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина, также ведется работа с порталом мэра столицы mos.ru. "Два дня назад Моди был в Москве и он говорил, что ему известно как в России отмечают День независимости Индии – в очень торжественной манере, он также выразил надежду, что в этом году празднование будет намного масштабнее, чем в прошлом. Мы, индийцы, очень взволнованы и надеемся, что проведем самый масштабный праздник в честь Дня Индии", - заключил организатор.

https://ria.ru/20240701/moskva-1956605085.html

https://ria.ru/20240710/moskva-1958718607.html

https://sn.ria.ru/20240711/festival-1958801294.html

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москва, россия, индия, сэмми котвани, нарендра моди, владимир путин