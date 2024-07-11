Организаторы "Дня Индии" пообещали сделать его самым масштабным фестивалем
Организаторы пообещали сделать "День Индии" в Москве самым масштабным фестивалем
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Участники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" в этом году постараются сделать самым масштабным семейным фестивалем десятилетия, будут организованы мероприятия для детей, стенды с едой, заявил РИА Новости организатор фестиваля, глава индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
Фестиваль "День Индии" проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль будет проходить с 15 по 18 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты".
"Я расскажу вам две хорошие вещи. Во-первых, мы отмечаем Год семьи, это то, о чем говорил президент России Владимир Путин. Этот фестиваль - семейный. Будут стенды с едой, где можно будет купить еду для всей семьи. Будет очень много мероприятий для семей. Соберется много детей… Вы знаете, что наш премьер-министр Нарендра Моди говорил, что весь мир – это одна большая семья. В этом году, мы постараемся сделать так, чтобы наш фестиваль в Москве стал самым масштабным семейным фестивалем десятилетия", - сказал Котвани.
По его словам, на праздник приглашены дипломаты, иностранные студенты со всей России.
Он также отметил, что все проводится при большой поддержке правительства Москвы и особенно, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина, также ведется работа с порталом мэра столицы mos.ru.
"Два дня назад Моди был в Москве и он говорил, что ему известно как в России отмечают День независимости Индии – в очень торжественной манере, он также выразил надежду, что в этом году празднование будет намного масштабнее, чем в прошлом. Мы, индийцы, очень взволнованы и надеемся, что проведем самый масштабный праздник в честь Дня Индии", - заключил организатор.
В Москве "попробуют" лето на вкус
Вчера, 09:00