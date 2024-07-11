https://ria.ru/20240711/moskva-1958885376.html
В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы
В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы - РИА Новости, 11.07.2024
В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы
Некоторые улицы в центре Москвы временно перекроют в субботу с 8.00 из-за проведения парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:07
2024-07-11T08:07
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некоторые улицы в центре Москвы временно перекроют в субботу с 8.00 из-за проведения парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением летнего парада ретротранспорта 13 июля временно перекроют движение на нескольких улицах в центре города", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 8.00 до 11.00 для движения закроют участки Садовнического проезда. Кроме того, с 12.00 до 18.30 нельзя будет проехать по Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. Добавляется, что с 11.00 до 12.00 на короткие промежутки времени будут закрывать участки в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре, на Покровском бульваре. "На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00.01 12 июля и до окончания парада нельзя будет припарковаться", - отмечается на сайте.
https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы
Некоторые улицы в центре Москвы перекроют из-за парада ретротранспорта
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некоторые улицы в центре Москвы временно перекроют в субботу с 8.00 из-за проведения парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В связи с проведением летнего парада ретротранспорта 13 июля временно перекроют движение на нескольких улицах в центре города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 8.00 до 11.00 для движения закроют участки Садовнического проезда. Кроме того, с 12.00 до 18.30 нельзя будет проехать по Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.
Добавляется, что с 11.00 до 12.00 на короткие промежутки времени будут закрывать участки в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре, на Покровском бульваре.
«
"На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00.01 12 июля и до окончания парада нельзя будет припарковаться", - отмечается на сайте.