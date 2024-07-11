https://ria.ru/20240711/moskva-1958885376.html

В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы

В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы - РИА Новости, 11.07.2024

В центре Москвы перекроют в субботу некоторые улицы

Некоторые улицы в центре Москвы временно перекроют в субботу с 8.00 из-за проведения парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:07

2024-07-11T08:07

2024-07-11T08:07

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888001087_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_21c059b0a3f54f5341c2fad3043f1ba8.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некоторые улицы в центре Москвы временно перекроют в субботу с 8.00 из-за проведения парада ретротранспорта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением летнего парада ретротранспорта 13 июля временно перекроют движение на нескольких улицах в центре города", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 8.00 до 11.00 для движения закроют участки Садовнического проезда. Кроме того, с 12.00 до 18.30 нельзя будет проехать по Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. Добавляется, что с 11.00 до 12.00 на короткие промежутки времени будут закрывать участки в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре, на Покровском бульваре. "На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00.01 12 июля и до окончания парада нельзя будет припарковаться", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

https://rsport.ria.ru/20240710/festival-1958695478.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва