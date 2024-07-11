https://ria.ru/20240711/moshennichestvo-1958871748.html

В Госдуме заявили о росте числа поддельных сайтов туроператоров

В Госдуме заявили о росте числа поддельных сайтов туроператоров - РИА Новости, 11.07.2024

В Госдуме заявили о росте числа поддельных сайтов туроператоров

В России в летнее время резко выросло число поддельных сайтов туроператоров и бронирования билетов на фоне интереса граждан к бронированию отдыха, мошенники... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:43

2024-07-11T02:43

2024-07-11T02:43

технологии

россия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В России в летнее время резко выросло число поддельных сайтов туроператоров и бронирования билетов на фоне интереса граждан к бронированию отдыха, мошенники стремятся создавать поддельные, фишинговые сайты, которые помогают им воровать данные и использовать их в противоправных целях, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "В России резко выросло число поддельных сайтов туроператоров и бронирования билетов. Это связано с тем, что в летнее время резко возрастает количество пользователей, которые совершают онлайн-бронирования и покупки билетов на таких сайтах. Притом многие делают это спонтанно, игнорируя любые меры безопасности в сети", - сказал он. На фоне роста интереса граждан мошенники стремятся создавать поддельные, фишинговые сайты, которые помогают им воровать данные и использовать их в противоправных целях, отметил депутат. Кроме того, большая нагрузка на реальные сайты туроператоров увеличивает вероятность выявления у них конкретных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для прицельных атак и, опять же, кражи персональной информации из баз данных, добавил Немкин. "Отмечу, что многие пользователи в период отпусков могут пренебрегать базовыми правилами кибербезопасности из-за спешки или недостатка опыта. Например, они могут использовать слабые пароли, игнорировать предупреждения безопасности или подключаться к небезопасным сетям Wi-Fi. Также в пиковые сезоны туроператоры и сотрудники билетных касс могут быть очень заняты обслуживанием клиентов и оперативным решением текущих задач, что может отвлечь внимание от необходимых мер кибербезопасности. Злоумышленники пользуются этим, проводя атаки типа DDoS для перегрузки серверов или внедряя вредоносные программы для кражи данных", - заключил депутат. Немкин рекомендовал использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию на туристических сайтах, а также при совершении онлайн-покупок и бронирований всегда проверять, что веб-сайт использует защищенное соединение и имеет актуальные сертификаты безопасности. "В целом граждане должны быть внимательны к фишинговым атакам. Не открывайте подозрительные электронные письма, не загружайте вложения от неизвестных отправителей и не переходите по ссылкам, которые могут привести на фальшивые сайты. Регулярно проверяйте свои финансовые счета на предмет подозрительных транзакций и немедленно сообщайте о них в банк или платежную систему", - посоветовал депутат.

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957808640.html

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технологии, россия, госдума рф