https://ria.ru/20240711/moldaviya-1959062721.html

Блок "Победа" потребовал от Санду созвать Совбез и уволить главу СИБ

Блок "Победа" потребовал от Санду созвать Совбез и уволить главу СИБ - РИА Новости, 11.07.2024

Блок "Победа" потребовал от Санду созвать Совбез и уволить главу СИБ

Блок "Победа" считает, что президент Молдавии Майя Санду должна созвать Высший совет безопасности и уволить руководство Службы информации и безопасности (СИБ) и РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:21

2024-07-11T18:21

2024-07-11T18:22

в мире

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кишинев

турция

майя санду

марина таубер

блок "победа"

возрождение

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Блок "Победа" считает, что президент Молдавии Майя Санду должна созвать Высший совет безопасности и уволить руководство Службы информации и безопасности (СИБ) и полиции, заявила депутат Марина Таубер. В среду пресс-служба полиции сообщила, что мужчина в маске на самокате на одной из оживленных улиц Кишинева застрелил гражданина Турции. Убитый 41-летний мужчина входил в преступную группировку. Полиция полагает, что его убийство могло быть связано со сведением счетов между группировками, либо мужчину решили ликвидировать, чтобы он не смог раскрыть какие-либо данные при задержании. "Пришло время властям взять на себя ответственность и действовать в интересах граждан, а не в политических интересах. Мы призываем президента Майю Санду срочно созвать Высший совет безопасности, уволить некомпетентных руководителей СИБ и полиции и принять конкретные меры для обеспечения безопасности граждан и безопасности государства", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, недопустимо, чтобы международный преступник беспрепятственно жил в Молдавии, в то время как невинные люди подвергаются преследованиям и травле со стороны правоохранительных органов. "Некомпетентность власти и правоохранительных органов, в том числе и СИБ, очевидна. Приоритеты этой власти полностью извращены, и безопасность граждан, похоже, их не волнует. Отвратительно, когда сотни граждан, в том числе пожилые люди, подвергаются травле со стороны полиции, таможни и СИБ при въезде или выезде из страны, через аэропорт и другие пропускные пункты, а иностранные преступники без проблем въезжают в Молдавию", - подчеркнула депутат. Таубер выразила сожаление, что власти борются только с политическими оппонентами, используя для этого силы полиции, прокуратуры, СИБ и так далее. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240711/gagauziya-1959012601.html

https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958322434.html

https://ria.ru/20240711/gutsul-1959002554.html

молдавия

кишинев

турция

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в мире, молдавия, кишинев, турция, майя санду, марина таубер, блок "победа" , возрождение