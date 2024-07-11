https://ria.ru/20240711/moldaviya-1959022695.html

Молдавская оппозиция провела протесты против правящей партии

Молдавская оппозиция провела протесты против правящей партии - РИА Новости, 11.07.2024

Молдавская оппозиция провела протесты против правящей партии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" провел в разных городах республики протесты против правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) с требованием уйти в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:11

2024-07-11T16:11

2024-07-11T16:53

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" провел в разных городах республики протесты против правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) с требованием уйти в отставку, написал депутат парламента Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. "Блок "Победа" организовал протесты в Бельцах, Кишиневе, Глодянах, Окнице, Флорештах и всех других городах республики у офисов ПДС", — говорится в публикации.По его словам, за три года у власти ПДС привела страну к экономическому кризису, рекордной инфляции и непосильным коммунальным платежам.Как отметил Нестеровский, подавление оппозиции и закрытие многих СМИ также стали "угрозой" для Молдавии. Депутат подытожил, что все это явилось поводом для организации протестов с призывом к правящей партии уйти в отставку. В июне спикер парламента Молдавии Игорь Гросу запретил депутатам от блока "Победа" Василию Боле, Вадиму Фотеску, Денису Уланову, Ирине Лозован, Марине Таубер, Регине Апостоловой и Александру Нестеровскому участвовать в пяти пленарных заседаниях.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, призывая к отставке президента Майи Санду и правительства. Они обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В республике запретили оппозиционную партию "Шор", а другие объединения регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240711/gagauzija-1959021410.html

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в мире, молдавия, майя санду