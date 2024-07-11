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Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу - РИА Новости, 11.07.2024
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13:39 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/moldaviya-1958963419.html
Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу
Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу - РИА Новости, 11.07.2024
Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу
Молдавская Партия коммунистов подписала предложенный в парламенте проект об отставке спикера законодательного собрания, лидера правящей партии "Действие и... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:39
2024-07-11T13:39
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская Партия коммунистов подписала предложенный в парламенте проект об отставке спикера законодательного собрания, лидера правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу, сообщила депутат-коммунист Диана Караман. Тринадцатого июня Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив ПДС. После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера. В среду Таубер на брифинге призвала представителей оппозиции поддержать инициативу об отставке Гросу. "Гросу так и не понял, что во время заседания парламента он является всего лишь ведущим, а не пупком земли. Единственным начальником и критиком депутата является народ Республики Молдова… В данном контексте депутаты коммунисты подписали все предложенные в парламенте проекты об отставке невежды Гросу с поста председателя парламента", - заявила Караман.По ее словам, Гросу не имеет права лишать слова депутатов только на основании того, что ему не нравится то, что говорят депутаты. Также, по ее мнению, спикер не имеет права комментировать вопросы и выступления депутатов. "Поэтому этот позор в парламенте должен быть окончен", - отметила Караман. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958842514.html
https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958706252.html
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молдавия, игорь гросу, в мире
Молдавия, Игорь Гросу, В мире
Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу

Молдавская Партия коммунистов подписала проект об отставке Игоря Гросу

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Гросу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская Партия коммунистов подписала предложенный в парламенте проект об отставке спикера законодательного собрания, лидера правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу, сообщила депутат-коммунист Диана Караман.
Тринадцатого июня Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив ПДС. После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера. В среду Таубер на брифинге призвала представителей оппозиции поддержать инициативу об отставке Гросу.
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«
"Гросу так и не понял, что во время заседания парламента он является всего лишь ведущим, а не пупком земли. Единственным начальником и критиком депутата является народ Республики Молдова… В данном контексте депутаты коммунисты подписали все предложенные в парламенте проекты об отставке невежды Гросу с поста председателя парламента", - заявила Караман.
По ее словам, Гросу не имеет права лишать слова депутатов только на основании того, что ему не нравится то, что говорят депутаты. Также, по ее мнению, спикер не имеет права комментировать вопросы и выступления депутатов. "Поэтому этот позор в парламенте должен быть окончен", - отметила Караман.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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