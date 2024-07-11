https://ria.ru/20240711/moldaviya-1958963419.html

Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу

Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу - РИА Новости, 11.07.2024

Молдавские коммунисты подписали проект об отставке спикера парламента Гросу

Молдавская Партия коммунистов подписала предложенный в парламенте проект об отставке спикера законодательного собрания, лидера правящей партии "Действие и... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:39

2024-07-11T13:39

2024-07-11T13:39

молдавия

игорь гросу

в мире

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавская Партия коммунистов подписала предложенный в парламенте проект об отставке спикера законодательного собрания, лидера правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игоря Гросу, сообщила депутат-коммунист Диана Караман. Тринадцатого июня Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив ПДС. После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера. В среду Таубер на брифинге призвала представителей оппозиции поддержать инициативу об отставке Гросу. "Гросу так и не понял, что во время заседания парламента он является всего лишь ведущим, а не пупком земли. Единственным начальником и критиком депутата является народ Республики Молдова… В данном контексте депутаты коммунисты подписали все предложенные в парламенте проекты об отставке невежды Гросу с поста председателя парламента", - заявила Караман.По ее словам, Гросу не имеет права лишать слова депутатов только на основании того, что ему не нравится то, что говорят депутаты. Также, по ее мнению, спикер не имеет права комментировать вопросы и выступления депутатов. "Поэтому этот позор в парламенте должен быть окончен", - отметила Караман. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958842514.html

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молдавия, игорь гросу, в мире